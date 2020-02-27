В Белгородской области задержали дачных воров

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:47:55+03:00

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В Белгородской области сотрудники полиции раскрыли две дачные кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Так, на хутор Зарница Прохоровского района 14 февраля приехали двое мужчин. Они решили воспользоваться тем, что зимой в дачных домиках никто не живет. Воры пробрались на их территорию и украли имущество из хозяйственных построек. Добычей преступников стали две газовые плиты, триммер, бензопила, три газовых баллона, три бидона, строительные инструменты, металлическая лестница и лом черного металла. Похищенное мужчины погрузили в свой автомобиль, а затем вывезли его и сдали в скупку.

Сотрудники полиции установили личности воров. Ими оказались 27-летний и 29 летний жители Прохоровского и Корочанского районов.

На них возбудили два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Кстати, часть похищенного правоохранители нашли и изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU