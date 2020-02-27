В Белгородской области пенсионер устроил аварию с двумя пострадавшими
«ВАЗ» не уступил дорогу иномарке
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Белгородской области.
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В Старом Осколе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области.
Авария случилась в среду, 26 февраля, в 10.30. По предварительным данным, 69-летний водитель на «ВАЗ-21074» ехал по улице Ватутина и при развороте не уступил дорогу автомобилю «Фольцваген Джетта», которым управлял 26-летний водитель. В итоге они столкнулись.
В результате ДТП водитель «Фольцвагена» и его 35-летняя пассажирка получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU