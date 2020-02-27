Белгородские автоинспекторы спасли двух дальнобойщиков

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:31:04+03:00

Водители не справились с управлением из-за снегопада и съехали в кювет

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В Белгородской области сотрудники ДПС спасли двух дальнобойщиков в снегопад Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Так, 25 февраля утром автоинспекторы вызволили из кювета двух водителей грузовиков. Дальнобойщики не справились с управлением из-за неблагоприятных погодных условий.

Один из автомобилистов ехал из Воронежа в поселок Прохоровку, а другой - из Губкина в Белгород. Полицейские связались с ближайшим населенным пунктом и вызвали спецтехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU