Белгородские автоинспекторы спасли двух дальнобойщиков
Водители не справились с управлением из-за снегопада и съехали в кювет
Фото: ГУ МВД России по Белгородской области.
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В Белгородской области сотрудники ДПС спасли двух дальнобойщиков в снегопад Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Так, 25 февраля утром автоинспекторы вызволили из кювета двух водителей грузовиков. Дальнобойщики не справились с управлением из-за неблагоприятных погодных условий.
Один из автомобилистов ехал из Воронежа в поселок Прохоровку, а другой - из Губкина в Белгород. Полицейские связались с ближайшим населенным пунктом и вызвали спецтехнику.
ИСТОЧНИК KP.RU