За прошедшие сутки в Белгородской области произошло 3 пожара

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение последних суток в регионе произошло три пожара, из которых два случилось в жилом секторе. 25 февраля утром поступило сообщение о пожаре в городе Строитель Яковлевского городского округа. Произошел пожар в пятиэтажном панельном жилом доме в двухкомнатной квартире на первом этаже. В результате на кухне огнем повреждена мебель на площади 2 м. кв. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 36.

В этот же день в 19 часов 49 минут поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Горняк Старого Оскола. Произошел пожар в пятиэтажном панельном жилом доме на четвертом этаже в однокомнатной квартире. Пожар ликвидирован в 19 часов 59 минут. Для ликвидации привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, № 6 и муниципальной пожарно-спасательной части № 59.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области 6 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. При обнаружении возгорания сразу сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU