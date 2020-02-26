2020-02-26T14:01:35+03:00
Общество

За прошедшие сутки в Белгородской области произошло 3 пожара

Два возгорания случились в жилых домах
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
За прошедшие сутки в Белгородской области произошло 3 пожара. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиЗа прошедшие сутки в Белгородской области произошло 3 пожара. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
Изменить размер текста:

В течение последних суток в регионе произошло три пожара, из которых два случилось в жилом секторе. 25 февраля утром поступило сообщение о пожаре в городе Строитель Яковлевского городского округа. Произошел пожар в пятиэтажном панельном жилом доме в двухкомнатной квартире на первом этаже. В результате на кухне огнем повреждена мебель на площади 2 м. кв. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 36.

В этот же день в 19 часов 49 минут поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Горняк Старого Оскола. Произошел пожар в пятиэтажном панельном жилом доме на четвертом этаже в однокомнатной квартире. Пожар ликвидирован в 19 часов 59 минут. Для ликвидации привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, № 6 и муниципальной пожарно-спасательной части № 59.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области 6 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. При обнаружении возгорания сразу сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде из частного сектора бесплатно вывезут ветки
В белгороде вор-сладкоежка украл из магазина 20 коробок конфет
В Белгородской области энергетики присоединили к сетям «Ивушку» и «Пчелку»
В Белгороде мужчина избил дворника, перепутав его со своим знакомым
Сразу пять проектов из Алексеевки выиграли президентские гранты
На белгородца возбудили уголовное дело за отказ от медосвидетельствование
Изменена дата проведения муниципального Фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Белгорода
В Белгородской области пассажир с бутылкой напал на таксиста
За прошедшие сутки в Белгородской области произошло 3 пожара
В Белгороде из-за ремонта отключат электричество
В Белгороде иномарка врезалась в столб
В детском саду Белгорода у воспитанников нашли норовирус
На Лебединском ГОКе - новый земснаряд
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Магия цифр: в Старооскольском почтамте создали специальную открытку к особенной дате
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
Белгородцу предъявлено обвинение в убийстве
Онкопатруль проверит работников горно-обогатительного комбината Старого Оскола
В Белгородской области проверят систему оповещения
Непогода в Белгородской области показала свой крутой характер
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Белгородские судебные приставы почтили память великомученика Феодора Стратилата
В Ивнянском районе Белгородчины открылась школа после капремонта