Онкопатруль проверит работников горно-обогатительного комбината Старого Оскола

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:11:19+03:00

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С 25 по 28 февраля 2020 года пройдут проверку на рак 300 работников ГОКа в рамках всероссийской акции «Онкопатруль». В течение трех дней специалисты ведущего онкологического Центра России – ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» проверят сотрудников предприятия на раннее исключение онкологических заболеваний по семи локализациям в соответствии с нормами Минздрава России.

Программой акции «Онкопатруль» предусмотрены профилактические осмотры гинекологом, маммологом, дерматологом, урологом, торакальным и абдоминальным хирургом, а также исследования – анализ на ПАП-тест (для женщин), анализ крови на ПСА (для мужчин), анализ содержимого кишечника на скрытую кровь, маммография, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза. В случае выявления подозрений на злокачественное образование и с целью дообследования сотрудники будут направляться в Белгородский онкологический диспансер.

Акция проходит по инициативе и поддержке ведущего онкологического центра ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Минздрава России, администрации Белгородской области и Старого Оскола.

Напомним, что в 2019 году был запущен беспрецедентный по масштабу просветительский общероссийский проект «Онкопатруль». Уникальность проекта состоит в том, что специалисты – онкологи ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России совместно с региональными онкодиспансерами проводят скрининг по программе мужского и женского здоровья на крупнейших градообразующих предприятиях в субъектах Российской Федерации. На данный момент в проекте приняло участие 8 субъектов РФ: Москва, Ярославская, Московская, Воронежская, Курская, Калужская, Самарская области, Республика Башкортостан. Осмотрено более 2 000 человек и подтверждено 16 онкологических случаев, у более 170 человек выявлены патологии различных локализаций.

ИСТОЧНИК KP.RU