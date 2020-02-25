25 Февр. 2020 2020-02-25T16:20:35+03:00

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В Белгороде и области непогода за минувшие сутки повалила деревья. В Главное управление МЧС России по Белгородской области за минувшие сутки поступила информация об 11 деревьев, которые рухнули из-за порывов ветра и налипания мокрого снега.

Непогода в Белгородской области показала свой крутой характер.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Так, семь случаев падения деревьев зафиксировали в Белгороде. Деревья рухнули на проезжую часть или во дворе у домов 7 и 18 по 1-му Мичуринскому переулке , вблизи дома №17 на улице Губкина, в районе дома 12б на улице Рабочей и в районе дома №15 по улице Коммунальной.

Работники дежурной смены поисково-спасательного отряда Белгорода и МБУ «Управление Белгорблагоустройство» распилили и убрали деревья в первую очередь с дорог. Кроме того, в областном центре в районе дома №102а по улице Садовой дерево упало на автомобиль Kia Rio, повредив также облицовку дома. Пострадавших нет.

На улице Костюкова дерево упало на провода. К месту вызова приехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Белгорода и бригада аварийной службы электросети. Бойцы отряда распилили и убрали рухнувшее дерево.

Непогода в Белгородской области показала свой крутой характер.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В селах Верхняя Гусынка и Сетное Прохоровского района из-за сильного ветра деревья упали на газовые трубы. Бригада аварийной газовой службы немедленно прибыла ликвидировать последствия ЧП. А в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа поступило сообщение о том, что на улице 5 Августа в городе Строитель дерево упало на припаркованный автомобиль ВАЗ-2107, пострадавших нет.

Еще одно сообщение о последствиях непогоды поступило из Валуйского городского округа: в районе села Ивановка дерево упало на проезжую часть. Силами всех необходимых служб экстренного реагирования последствия непогоды устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU