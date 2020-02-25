В Белгородском госуниверситете состоится отборочный этап лиги по горному делу

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:31:23+03:00

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Завтра, 26 февраля, в зале заседаний ученого совета НИУ «БелГУ» пройдет отборочный этап лиги по горному делу VIII международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Это крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов, организованное университетом совместно с Благотворительным фондом «Надежная смена» и НП «Молодежный форум лидеров горного дела».

С приветственными словами ко всем участникам обратятся ректор Белгородского госуниверситета, профессор Олег Полухин и директор института наук о Земле Игнат Игнатенко.

В качестве экспертов, которые оценят проекты восьми белгородских команд, выступят начальник производственно-технического отдела АО «Комбинат КМАруда» Александр Лаптев, заместитель генерального директора ОАО «ВИОГЕМ» по науке и развитию Евгений Яницкий, другие официальные лица.

Напомним, что в 2015 году студенты НИУ «БелГУ» стали победителями главного финала и были удостоены памятных наград. В 2017 году оргкомитет университета был удостоен Диплома 3 степени за лучшую организацию и проведение отборочного этапа Лиги по горному делу среди 47 профильных вузов России и стран СНГ. В прошлом году оргкомитет был удостоен диплома призера за лучшую организацию и проведение отборочного этапа студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

ИСТОЧНИК KP.RU