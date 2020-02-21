2020-02-21T11:42:18+03:00
Общество

Старооскольский почтамт провел «День письма» для школьников

Третьеклассники лицея №3 примерили на себя профессию почтальона
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

«День письма» - экскурсионно-познавательный праздник для учеников лицея №3 имени Угаровой. Подобный формат мероприятия стал для Старооскольского почтамта традиционным. Школьники познакомились с работой участка обработки и отправки корреспонденции, в игровой форме узнали подробности почтовой логистики и активно участвовали в конкурсах.

Гостем мероприятия стал филателист Владимир Дробышев. Еще один важный момент дня – подписание и отправка специально изготовленных открыток. «Я отправил открытку моей тете и бабушке в Москву», - объясняет Георгий Яврумов.

В восторге от праздника не только школьники, но и их родители. «Мы очень рады, что попали на почтамт, мимо которого ходим каждый день, - отмечает Оксана Бершанская, мама Надежды, ученицы 3 «б» класса лицея №3. – Наши дети познакомились с устройством почтового отделения: как обрабатываются корреспонденция, мелкие пакеты и посылки, как отправляется почта. Многие первый раз в жизни подписывали открытку своим родным. Спасибо большое «Почте России» за предоставленную возможность».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде из-за строительства новых дорог перекрыли несколько основных улиц
На Лебединском ГОКе – пополнение
Механизатор белгородского сельхозпредприятия получил смертельную травму на производстве
Старооскольский почтамт провел «День письма» для школьников
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
В Белгородской области житель Валуек ответит за кражу болтов и гаек
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
Белгородцев обещают познакомить с валидаторами
На Старооскольском водохранилище спасли рыбака
Главный судебный пристав Белгородской области подвел итоги ушедшего года
Tele2 поможет белгородцам выбрать правильные подарки
ВТБ запустил серию вебинаров для клиентов
Белгородские пограничники и таможенники предотвратили незаконный вывоз валюты из страны
О том, как попасть в ОМОН, знает белгородский подполковник
Управление Росреестра по Белгородской области проведет бесплатные консультации
Пьяный житель Чернянки Белгородской области грубо обругал полицейского
Больше половины россиян подаркам предпочитают деньги
Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Полицейские Старого Оскола по горячим следам задержали подозреваемого в угоне
В Белгородской области на пруду около села Смородино утонул рыбак
Белгородские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung