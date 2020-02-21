Старооскольский почтамт провел «День письма» для школьников

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:42:18+03:00

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«День письма» - экскурсионно-познавательный праздник для учеников лицея №3 имени Угаровой. Подобный формат мероприятия стал для Старооскольского почтамта традиционным. Школьники познакомились с работой участка обработки и отправки корреспонденции, в игровой форме узнали подробности почтовой логистики и активно участвовали в конкурсах.

Гостем мероприятия стал филателист Владимир Дробышев. Еще один важный момент дня – подписание и отправка специально изготовленных открыток. «Я отправил открытку моей тете и бабушке в Москву», - объясняет Георгий Яврумов.

В восторге от праздника не только школьники, но и их родители. «Мы очень рады, что попали на почтамт, мимо которого ходим каждый день, - отмечает Оксана Бершанская, мама Надежды, ученицы 3 «б» класса лицея №3. – Наши дети познакомились с устройством почтового отделения: как обрабатываются корреспонденция, мелкие пакеты и посылки, как отправляется почта. Многие первый раз в жизни подписывали открытку своим родным. Спасибо большое «Почте России» за предоставленную возможность».

ИСТОЧНИК KP.RU