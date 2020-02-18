ВТБ Лизинг: специальные условия на автомобили Subaru

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:17:41+03:00

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Модели Legacy, XV, Outback, WRX & WRX STI можно приобрести в лизинг на специальных условиях программы Subaru Leasing со скидкой в 6 %. Подарок в виде резины действителен для всех моделей Subaru. Акция действует до конца февраля, сообщают в компании.

ВТБ Лизинг активно развивает продажи Subaru. По итогам прошлого года компания сохранила их объем на уровне 2018-го – и это несмотря на общее снижение продаж автомобилей в России. Forester - наиболее популярная модель в портфеле ВТБ Лизинг на протяжении последних лет. В 2019 году это 84% от общего количества проданных компанией автомобилей Subaru.

- Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить нашим клиентам самые выгодные условия на актуальные и современные модели. Для этого компания активно развивает сотрудничество с автопроизводителями и дилерами. У марки Subaru в России огромное количество настоящих фанатов, которые все чаще выбирают лизинг как инструмент приобретения новой машины. Мы рады начать 2020 год с такого выгодного предложения, – прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга АО «ВТБ Лизинг», входящего в группу «Банк ВТБ» (ПАО).