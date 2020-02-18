2020-02-18T16:58:39+03:00
Общество

Белгородская пенсионерка предстанет перед судом за оскорбление полицейского

67-летняя женщина набросилась на представителей закона с оскорблениями и нецензурной бранью
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская пенсионерка предстанет перед судом за оскорбление полицейского.Белгородская пенсионерка предстанет перед судом за оскорбление полицейского.Фото: "КП" Архив
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Инцидент, который привел к судебному разбирательству, произошел 15 февраля. Как установило следствие, двое участковых уполномоченных ОМВД России по Белгородскому району в этот день находились на дежурстве. Около входа в ДК «Майский» они обратили внимание на пожилую женщину, которая вела себя неадекватно и явно находилась в состоянии опьянения. В ответ на замечания 67-летняя женщина набросилась на представителей власти с оскорблениями и отборной нецензурной бранью

В региональном Следственном комитета возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней жительницы поселка Майский. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). В настоящее время проводятся следственные действия, а далее уголовное дело передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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