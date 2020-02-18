2020-02-18T15:13:40+03:00
Общество

В Белгороде 22 школьника стали кадетами класса транспортной безопасности

Учащиеся приняли присягу накануне Дня образования транспортной полиции России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.Фото пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.
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Сегодня, 18 февраля, сотрудники органов внутренних дел на транспорте отмечают 100 лет со дня образования своего ведомства. Накануне в Доме офицеров учащиеся МБОУ СОШ №16 Белгорода приняли присягу и вступили в ряды кадетов классов транспортной безопасности.

Перед лицом старших товарищей, родителей, ветеранов и сотрудников Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте, а также руководителей силовых структур и духовенства региона школьники поклялись «…свято блюсти Устав школы и кодекс чести, быть образцом в учебе и поведении, быть надежными помощниками в обеспечении транспортной безопасности, воспитывать в себе лучшие человеческие качества…», сообщает пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Удостоверения и памятные подарки кадетам вручил начальник линейного отдела полковник полиции Волгин Юрий Волгин. В мероприятии принял участие и начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Сергей Старостин Сергей Николаевич, который поздравил ребят со знаменательным событием, а коллег-полицейских с профессиональным праздником.

В концертной программе приняли участие артисты культурного центра УМВД России по Белгородской области, курсанты факультета обеспечения безопасности на транспорте Белгородского юридического института МВД России имени И.Д.Путилина, а также дети сотрудников Белгородского линейного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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