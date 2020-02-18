Объездная дорога обойдется Белгороду в 200 миллионов рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:39:16+03:00

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Новая объездная дорога, которая появится в Белгородской области в районе села Бессоновка, обойдется в 214 597 660 миллионов рублей. Ее протяженность составит 5,828 километра. Заказчиком выступило Управление дорожного хозяйства и транспорта области. Контракт на выполнение работ планируют заключить с ООО «Линдор», сообщается на сайте госзакупок.

Новая дорога будет двухполосной, двигаться по ней можно будет с максимальной скоростью 80 километров в час. Вдоль новой трассы установят электрические опоры со светодиодным освещением.

Отмечается, что дорожное покрытие и водоотводные сооружения должны будут прослужить не менее 7 лет, барьерное ограждение и дорожные знаки – не менее 5 лет, озеленение – не менее 2 лет, дорожная разметка – не меньше 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU