Будет ли в Белгородской области еще зима?

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:04:10+03:00

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Несмотря на то, что зимы в классическом ее понимании, с морозами и снежными заносами, белгородцы в этом году так и не увидели, стоит ли ожидать ее в оставшиеся 2 недели? Метеорологи осторожничают, говоря, что пока еще рано ожидать рекордно теплой погоды в новом сезоне. Что касается Белгородчины, то на этой неделе, начиная со среды, 19 декабря, возможно незначительное понижение температуры и снег. Учитывая, что температура воздуха днем будет плюсовой и лишь к ночи опустится до -1 градуса мороза, настоящего снега белгородцы так и не увидят.

Следующая неделя будет переменной облачности, с невысокой плюсовой температурой днем и такой же невысокой минусовой температурой ночью. Возможен небольшой снег. При этом синоптики ожидают, что во многих регионах страны температура воздуха до конца зимы будет превышать климатическую норму. Так понедельник, 17 февраля, во многих городах Европейской России начался с новых температурных рекордов. По данным центра погоды «Фобос», в Санкт-Петербурге температура воздуха еще утром достигла +6,9 °C. Это стало новым максимальным показателем. А в Пскове столбики термометров показывали +7,9 °C, что на 2,7 °C выше рекорда 1939 года.

Правда, синоптики предупреждают, что март по климатическим канонам на большой части России является зимним месяцем. А значит, россияне еще могут ожидать традиционных возвратов холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU