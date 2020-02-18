В селе Ивановка Белгородской области появится новый ФАП
Земля под строительство уже отведена
В селе Ивановка Белгородской области появится новый ФАП. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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В селе Ивановка Губкинского городского округа сформирован земельный участок для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Комитет по управлению муниципальной собственностью сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в селе Ивановка сформирован соответствующий земельный участок. Его площадь 1201 квадратных метров и предназначен он для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Участок предоставлен в безвозмездное пользование ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области».
ИСТОЧНИК KP.RU