В селе Ивановка Белгородской области появится новый ФАП

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:54:53+03:00

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В селе Ивановка Губкинского городского округа сформирован земельный участок для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Комитет по управлению муниципальной собственностью сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в селе Ивановка сформирован соответствующий земельный участок. Его площадь 1201 квадратных метров и предназначен он для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Участок предоставлен в безвозмездное пользование ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области».

ИСТОЧНИК KP.RU