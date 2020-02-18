2020-02-18T09:36:30+03:00
Общество

По Старому Осколу прошли десантники комбинированного марш-броска

Всего в марш-броске участвуют более 250 военнослужащих, которые посетят более 100 городов России
Ирина ТАРАСОВА
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Старый Оскол посетили участники комбинированного марш-броска. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаСтарый Оскол посетили участники комбинированного марш-броска. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Участники марш-броска совершили остановку в городе Старый Оскол. На площади Победы состоялся митинг, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками митинга стали военнослужащие Воздушно-десантных войск 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Всего в комбинированном марш-броске участвуют более 250 военнослужащих.

После митинга солдаты роты разведки провели показательные выступления и уроки мужества на площади Центра молодежных инициатив. Завершающей точкой торжественных мероприятий стал концерт.

Старт марш-броску был дан в Новороссийске. Десантники посетят более 100 городов и населенных пунктов. Всего в мероприятии участвуют 8 команд, среди которых 7 команд представляют гвардейские воинские части и соединения Воздушно-десантных войск, а также команду курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Численность каждой команды - 30 человек.

Маршруты охватывают 4 города-героя, среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград. Десантники посетят 14 городов воинской славы: Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец, Воронеж и Наро-Фоминск. Общая протяженность всех маршрутов для команд составляет более 7,5 тыс. километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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