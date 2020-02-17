Белгородцы увидят праздничный салют в День защитника Отечества

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:32:29+03:00

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Для жителей и гостей Белгорода в День защитника Отечества подготовлена интересная праздничная культурно-развлекательная программа. Главной площадкой станет парк Победы. А завершит день праздничный салют.Праздничный концерт в парке Победы начнется в 16 часов. В нем примут участие лучшие творческие коллективы областного центра.

Также белгородцев на праздник приглашает и Центр досуга на улице Корочанской. На площадке у Дома офицеров будут представлены лучшие образцы современного оружия. Выставка будет работать с 16 до 17 часов, здесь же пройдет концерт. В 16:30 начнется большой праздничный концерт во Дворце культуры «Энергомаш». Дворец спорта «Космос» приглашает горожан к 17 часам познакомиться с творческом коллективов городского центра «Сокол».

Праздничный салют запустят в 19 часов с 4-х площадок: Музейной площади за диорамой, возле Дома офицеров и Центра досуга и в парке «Южный».

ИСТОЧНИК KP.RU