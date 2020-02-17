2020-02-17T16:39:42+03:00
Общество

Новооскольцы победили в конкурсе на предоставление субсидий из Белгородского областного бюджета

От Новооскольского городского округа в конкурсе приняли участие 6 некоммерческих организаций
Ирина ТАРАСОВА
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Два новооскольских проекта победили в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округаДва новооскольских проекта победили в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа
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Конкурсная комиссия в феврале подвела итоги конкурса на предоставление субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов. В число победителей вошли два новооскольских проекта. Всего от округа в конкурсе приняли участие 6 некоммерческих организаций.

Победителями стали проект «Помощь «СОФИИ», при участии местной религиозной организации православный Приход Покровского храма села Песчанка. Проект направлен на проведение мероприятий по социальному сопровождению социокультурной и психолого – педагогической реабилитации семей с детьми и беременных женщин - в том числе семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Второй победитель - проект «Живой родник Погромецкий» при участии местной религиозной организации православный Приход храма в честь Архистратига Михаила села Голубино, направленный на благоустройство родника и прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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