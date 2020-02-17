2020-02-17T17:14:41+03:00
Общество

Вейделевский район Белгородчины стал центром детской моды

На конкурсе студий и театров моды "Гармония" оценивались эскизы коллекций, актуальность идеи, оригинальность и дизайн
Ирина ТАРАСОВА
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Конкурс студий и театров моды «Гармония» прошел в Вейделевском районе Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Вейделевского районаКонкурс студий и театров моды «Гармония» прошел в Вейделевском районе Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Вейделевского района
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Конкурс студий и театров моды «Гармония» традиционно проводится в Доме детского творчества Вейделевского района один раз в два года. В нем принимают участие общеобразовательные организации района. В этот раз оценивались эскизы коллекций, актуальность идеи, оригинальность, дизайн, новаторство, творческий подход в использовании материалов и качество представленных коллекций.

Все наряды участников были хороши и итоги были подведены по номинациям конкурса. В номинации «Эко-стиль» 1 место завоевала Закутчанская средняя образовательная школа с коллекцией «Конфетное ассорти». 2 место у Вейделевской школы с коллекцией «Эко – мода», а 3 место досталось Белоколодезской СОШ с коллекцией «Вихри прошлого и настоящего» В номинации «Фэнтези – стиль» 3 место у Викторопольской школы с коллекцией «Радуги краски».

ИСТОЧНИК KP.RU

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