Вейделевский район Белгородчины стал центром детской моды

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:14:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс студий и театров моды «Гармония» традиционно проводится в Доме детского творчества Вейделевского района один раз в два года. В нем принимают участие общеобразовательные организации района. В этот раз оценивались эскизы коллекций, актуальность идеи, оригинальность, дизайн, новаторство, творческий подход в использовании материалов и качество представленных коллекций.

Все наряды участников были хороши и итоги были подведены по номинациям конкурса. В номинации «Эко-стиль» 1 место завоевала Закутчанская средняя образовательная школа с коллекцией «Конфетное ассорти». 2 место у Вейделевской школы с коллекцией «Эко – мода», а 3 место досталось Белоколодезской СОШ с коллекцией «Вихри прошлого и настоящего» В номинации «Фэнтези – стиль» 3 место у Викторопольской школы с коллекцией «Радуги краски».

ИСТОЧНИК KP.RU