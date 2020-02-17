2020-02-17T12:20:12+03:00
Общество

В Белгороде временно останутся без электричества более 30 улиц

Электричества не будет из-за планового ремонта оборудования подстанций
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде временно останутся без электричества более 30 улиц.В Белгороде временно останутся без электричества более 30 улиц.Фото: "КП" Архив
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С 17 по 23 февраля в Белгороде будет отключено от электроэнергии более 30 улиц. Так, сегодня, 17 февраля свет отключат на улицах Сумской, 1-й Центральной, Крупской, проспекте Богдана Хмельницкого, по переулку 1-й Тенистый.

Завтра, 18 февраля, электроэнергию временно отключат в домах по улицам Сумской, Прошунина, Белгородской, Лосева, Агеева, Куйбышева, Невского, Преображенской, на проспекте Богдана Хмельницкого и проспекте Славы.

19 февраля отключат свет на улицах Кольцевой, Куйбышева, Невского, Победы, Благодатной, Болховской, Радужной и Страховой, а также в домах, что расположены на переулках Новостроевский и 2-й Полянский.

20 февраля без электричества останутся белгородцы на улицах Индустриальной, Куйбышева, Невского, Крупской, Кольцевой и Победы. Также в этот день не будет света у автомобильного парка на 600 мест и в здании на переулке 1-й Индустриальный.

21 февраля отключат электроэнергию на улицах Пушкина, Преображенской, Победы, проспекте Славы, на Соборной площади и на Театральном проезде.

В пресс-службе мэрии Белгорода предупреждают, что накануне и после дня проведения работ возможны кратковременные ночные отключения. И просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Со списком объектов, где будет отключена электроэнергия, можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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