2020-02-16T13:07:46+03:00
Общество

В Белгородской филармонии прошел Бал Победителей

В Международный день онкобольного ребенка бал собрал детей, которые победили рак
Ирина ТАРАСОВА
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Фото группы "Святое Белогорье против детского рака" ВКонтакте.Фото группы "Святое Белогорье против детского рака" ВКонтакте.
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Уже во второй рак Белгородская региональной общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» проводит Бал Победителей. В этот раз в филармонии областного центра праздник собрал детей и родителей, которые стали примером для остальных. Многие на празднике не сдерживали эмоций, переполнявших их. И искренне благодарили всех, кто помог им победить страшное заболевание.

В празднике принимали участие танцоры, камерный оркестр филармонии. Было много веселья, когда озорные клоуны демонстрировали свои необыкновенные фокусы, доказывая, что объединившись, люди могут творить настоящие чудеса.

Напомним, что « Святое Белогорье против детского рака» уже 12 лет помогает детям Белгородской области с онкологическими и гематологичекими заболеваниями. Организация приобретает расходные медицинские материалы и дорогостоящее медицинское оборудование для онкологического отделения; оплачивает лекарства и обследования для детей; оказывает материальную и всестороннюю социально-психологическую помощь семьям и детям, а также делает еще очень много добрых дел. Организация существует на благотворительные пожертвования тех людей, которые помогают «Святому Белогорью» в его непростой, но такой благородной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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