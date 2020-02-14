Белгородец из ревности нанес своему сопернику 14 ножевых ранений

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:05:05+03:00

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25-летний житель Вейделевского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Как сообщили в региональном Следственном комитете, мужчина нанес своему сопернику из ревности 14 ножевых ранений. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Трагедия разыгралась на хуторе Кандабарово Вейделевского района13 февраля 2020 года, когда подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, пришел в дом к своей бывшей сожительнице. Из ревности он нанес множественные ножевые ранения ее новому другу. От полученных травм 44-летний потерпевший скончался.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, он допрошен в качестве обвиняемого. Следствие также возбудило ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU