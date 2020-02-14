2020-02-14T11:01:32+03:00
Общество

Белгородец только после вмешательства приставов погасил крупный долг по алиментам

Сумма задолженности составила почти полмиллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В результате принятых мер и настойчивости старооскольских судебных приставов, должник оплатил крупный долг по алиментам на содержание своей несовершеннолетней дочери. Долг в размере 466 тысяч рублей погашен.

По решению суда мужчина должен ежемесячно выплачивать алименты в размере ¼ части всех видов заработка. Денежные средства удерживались с его заработной платы. Но через некоторое время взыскательница стала получать денежные средства в значительно меньшем размере, чем было установлено судом, и обратилась в Старооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области.

Судебный пристав выяснил, что должник уволился с работы и предположительно выехал в Москву на заработки. Установив новое место работы и пообщавшись с должником, который объяснил, что в настоящее время трудоустроен, а чтобы скрыть свой официальный источник доходов, платил алименты исходя из средней заработной платы по стране, пристав произвел перерасчет алиментов, размер которых составил 466 тысяч рублей. В организацию, где работает должник, были направлены соответствующие документы, белгородец долг погасил.

Должника предупредили о применении к нему мер принудительного исполнения, после чего он в полном объеме оплатил задолженность. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату и направил его в организацию, где в настоящее время работает должник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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