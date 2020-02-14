Пожилым алексеевцам Белгородской области поможет крупотерапия
В Комплексном центре социального обслуживания населения Алексеевского городского округа продолжается обучение новым методикам развития мелкой моторики. Очередная встреча была посвящена следующей теме: «Влияние занятий крупотерапией на речь». Занятия проводились среди социальных работников, граждан пожилого возраста и инвалидов. Крупотерапия скрывает в себе огромные возможности по развитию мелкой моторики, тактильной чувствительности, психических процессов пожилых и нивалидов.
Крупотерапия - нетрадиционная форма работы с разными видами крупы. Она нормализует нарушенные процессы жизнедеятельности организма. Один из методов крупотерапии - создание картин с помощью различных круп: гороха, гречки, пшенки, риса. Социальные работники вместе с пожилыми людьми с удовольствием приняли участие в конкурсе «Угадай крупу на ощупь», а также пытались создать картины, где оживали цветы и животные.
ИСТОЧНИК KP.RU