2020-02-14T12:31:07+03:00
Здоровье

Пожилым алексеевцам Белгородской области поможет крупотерапия

Необычная терапия развивает мелкую моторику, тактильную чувствительность и речь
Ирина ТАРАСОВА
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Пожилым алексеевцам Белгородской области поможет крупотерапия. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаПожилым алексеевцам Белгородской области поможет крупотерапия. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В Комплексном центре социального обслуживания населения Алексеевского городского округа продолжается обучение новым методикам развития мелкой моторики. Очередная встреча была посвящена следующей теме: «Влияние занятий крупотерапией на речь». Занятия проводились среди социальных работников, граждан пожилого возраста и инвалидов. Крупотерапия скрывает в себе огромные возможности по развитию мелкой моторики, тактильной чувствительности, психических процессов пожилых и нивалидов.

Крупотерапия - нетрадиционная форма работы с разными видами крупы. Она нормализует нарушенные процессы жизнедеятельности организма. Один из методов крупотерапии - создание картин с помощью различных круп: гороха, гречки, пшенки, риса. Социальные работники вместе с пожилыми людьми с удовольствием приняли участие в конкурсе «Угадай крупу на ощупь», а также пытались создать картины, где оживали цветы и животные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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