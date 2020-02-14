14 Февр. 2020 2020-02-14T10:32:43+03:00

На Белгородчине снимут фильм о событиях Великой Отечественной в Шебекинском крае. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Фильм посвящен жителям округа, ковавшим Победу на фронте и в тылу

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В честь 75-летия Великой Победы, в Белгородской области будет снят документальный фильм об исторических фактах и событиях, происходивших на территории Шебекинского края в годы войны. Фильм будет посвящен землякам, внесшим вклад в Великую Победу как на фронте, так и в тылу.

Администрация Шебекинского городского округа предлагает жителям округа поделиться информацией военных лет (фотографии участников войны, тружеников тыла, фотографии зданий города, сел, фронтовые письма, переписка). Это поможет сбору материалов для съемок фильма. Информация будет обработана и возвращена владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU