2020-02-13T17:42:44+03:00
Происшествия

Белгородец предстанет перед судом за убийство 20-летней давности

Мужчина под чужой фамилией скрывался на территории другого региона
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец предстанет перед судом за убийство 20-летней давности.Белгородец предстанет перед судом за убийство 20-летней давности.Фото: "КП" Архив
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50-летний белгородец предстанет перед судом за убийство приятеля, которое он совершил 20 лет назад. Все это время он под чужой фамилией жил в другом регионе, скрываясь от правосудия.

Уголовное дело по факту смерти 35-летнего жителя Старого Оскола было возбуждено еще в 1998 году. Но только 9 октября 2019 года удалось задержать убийцу. Расследование дела завершено и теперь 50-летний мужчина ответит за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Во время следствия было установлено, что 8 августа 1998 года между обвиняемым и его знакомым жителем Старого Оскола произошла ссора из-за денежного долга. Во время выяснения отношений обвиняемый нанес потерпевшему множественные ножевые раны головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался в этот же день в ЦРБ Старого Оскола. А обвиняемый с места происшествия скрылся. Понимая, что его ищут, он сменил фамилию, уехал в другой регион, и более 20 лет жил без постоянного места жительства и гражданства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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