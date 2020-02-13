2020-02-13T11:38:01+03:00
Звезды

Артист из Алексеевки стал лауреатом конкурса вокального творчества и художественного слова

Его участниками стали более 800 человек из разных городов
Ирина ТАРАСОВА
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Артист из Алексеевки стал лауреатом конкурса вокального творчества и художественного слова. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаАртист из Алексеевки стал лауреатом конкурса вокального творчества и художественного слова. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В Доме офицеров Белгорода прошел V Открытый конкурс вокального творчества и художественного слова «Твое время». Участниками открытого конкурса стали более 800 человек из Белгородской области, Воронежа, Липецка и Курска. Алексеевку представил специалист по жанрам творчества Центра культурного развития «Солнечный», участник народной молодежной театральной студии «Вопрос» Игорь Орлов. Продемонстрировав высочайший уровень подготовки и декламации в номинации «Художественное слово», он стал лауреатом II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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