Артист из Алексеевки стал лауреатом конкурса вокального творчества и художественного слова

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:38:01+03:00

Его участниками стали более 800 человек из разных городов

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В Доме офицеров Белгорода прошел V Открытый конкурс вокального творчества и художественного слова «Твое время». Участниками открытого конкурса стали более 800 человек из Белгородской области, Воронежа, Липецка и Курска. Алексеевку представил специалист по жанрам творчества Центра культурного развития «Солнечный», участник народной молодежной театральной студии «Вопрос» Игорь Орлов. Продемонстрировав высочайший уровень подготовки и декламации в номинации «Художественное слово», он стал лауреатом II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU