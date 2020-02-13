В Белгородской области узаконят несанкционированные подключения к водопроводу

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:41:22+03:00

Штраф за такие нарушения для частных лиц может достигать 230 тысяч рублей

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В период проведения акции жители Белгородской области могут узаконить частные несанкционированные подключения к системе водоснабжения. При этом плата за незаконное присоединение к водопроводу и самовольное пользование водой начисляться не будет. Напомним, что штраф при выявлении подобных нарушений для частных лиц может достигать до 230 тыс. рублей. Рейды по выявлению незаконных подключений сотрудники водоканала проводят еженедельно.

Заключить договор на водоснабжение и узаконить существующее подключение можно в производственных подразделениях ГУП «Белоблводоканал» по месту жительства с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы на жилой дом или землю, проект на водоснабжение и водоотведение, документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU