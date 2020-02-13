2020-02-13T10:41:22+03:00
Общество

В Белгородской области узаконят несанкционированные подключения к водопроводу

Штраф за такие нарушения для частных лиц может достигать 230 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области началась акция по легализации несанкционированных частных врезок. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Белгородской области началась акция по легализации несанкционированных частных врезок. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В период проведения акции жители Белгородской области могут узаконить частные несанкционированные подключения к системе водоснабжения. При этом плата за незаконное присоединение к водопроводу и самовольное пользование водой начисляться не будет. Напомним, что штраф при выявлении подобных нарушений для частных лиц может достигать до 230 тыс. рублей. Рейды по выявлению незаконных подключений сотрудники водоканала проводят еженедельно.

Заключить договор на водоснабжение и узаконить существующее подключение можно в производственных подразделениях ГУП «Белоблводоканал» по месту жительства с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы на жилой дом или землю, проект на водоснабжение и водоотведение, документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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