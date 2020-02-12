12 Февр. 2020 2020-02-12T18:06:16+03:00

Староосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

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В Орле прошел Чемпионат России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 89 лучников из 20 регионов, при этом староосколец завоевал серебро.

Белгородскую область представляли старооскольцы Александр Вислогузов и Александр Глазейкин. Александр Вислогузов в финале встретился с серебряным призером Чемпионата мира 2019 года Алексеем Леоновым.

В финале Александр и Алексей из 15 выстрелов набрали одинаковое количество очков. Была объявлена перестрелка, каждому спортсмену по одной стреле. Попав в девятку, Александр Вислогузов уступил Алексею Леонову и стал серебряным призером Чемпионата России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU