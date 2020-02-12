2020-02-12T18:06:16+03:00
Спорт

Староосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука

Соревновались 89 лучников из 20 регионов
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Староосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаСтароосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
Изменить размер текста:

В Орле прошел Чемпионат России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 89 лучников из 20 регионов, при этом староосколец завоевал серебро.

Белгородскую область представляли старооскольцы Александр Вислогузов и Александр Глазейкин. Александр Вислогузов в финале встретился с серебряным призером Чемпионата мира 2019 года Алексеем Леоновым.

В финале Александр и Алексей из 15 выстрелов набрали одинаковое количество очков. Была объявлена перестрелка, каждому спортсмену по одной стреле. Попав в девятку, Александр Вислогузов уступил Алексею Леонову и стал серебряным призером Чемпионата России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Староосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука
Гибель на пожаре жителя Шебекино Белгородской области проверит региональный СК
Белгородцы могут оформить права на недвижимость в течение часа
22-летний белгородец предстанет перед судом за убийство водителя такси
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Пять тонн нелегального табака пытались переправить через белгородскую границу
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
В Белгородской области энергетики обследуют ЛЭП с помощью беспилотников
В Белгород приезжает Junior Music Tour
В Белгороде решили позаботиться о кормящих мамах
Управленца крупного белгородского предприятия подозревают в получении откатов на полмиллиона
Белгородская художница надеется на своей выставке найти дом для собачки Тяпы
Белгородскую область накроют снегопады
Попавшего в ДТП белгородца пришлось вырезать из поврежденного авто
Tele2 подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году
Во время пожара в селе Айдар Белгородской области рухнула крыша горящего дома
Дворы и улицы Белгорода чистят и от снега 159 единиц спецтехники
Белгородцев приглашают на военную службу в ФСБ
ВТБ: ставки всей линейки ипотечных программ снижены
В Белгороде вновь пройдет ежегодный фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»
Белгородские приставы вернули итальянцу его собственность
39-летний белгородец предстанет перед судом за убийство 7-летней давности
Белгородские студенты стали призерами профессиональной олимпиады «Неотложка 2020»
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий