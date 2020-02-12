2020-02-12T16:45:46+03:00
Происшествия

Гибель на пожаре жителя Шебекино Белгородской области проверит региональный СК

Предварительная причина пожара - нарушение эксплуатации газового оборудования
Ирина ТАРАСОВА
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Cледственный комитет проводит проверку гибели жителя Шебекино Белгородской области.Cледственный комитет проводит проверку гибели жителя Шебекино Белгородской области.Фото: архив КП
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Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели на пожаре мужчины в дачном домике в городе Шебекино. Предварительная причина возгорания - нарушения при эксплуатации газового оборудования.

По предварительным данным, в ночь на 10 февраля 2020 года при тушении пожара в дачном домике по улице имени Вити Захарченко в Шебекино было обнаружено тело мужчины 1942 года рождения. Домик отапливался газовым баллоном.

В настоящее время тело направлено на вскрытие для установления причины смерти, проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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