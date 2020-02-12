Гибель на пожаре жителя Шебекино Белгородской области проверит региональный СК
Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели на пожаре мужчины в дачном домике в городе Шебекино. Предварительная причина возгорания - нарушения при эксплуатации газового оборудования.
По предварительным данным, в ночь на 10 февраля 2020 года при тушении пожара в дачном домике по улице имени Вити Захарченко в Шебекино было обнаружено тело мужчины 1942 года рождения. Домик отапливался газовым баллоном.
В настоящее время тело направлено на вскрытие для установления причины смерти, проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU