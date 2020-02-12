Белгородцы могут оформить права на недвижимость в течение часа

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:35:49+03:00

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Управлением Росреестра по Белгородской области c 27 января 2020 года значительно сокращены сроки предоставления государственных услуг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость. Минимальный срок предоставления услуги сократился до 60 минут, пояснили в пресс-службе ведомства. Документы можно подать, не выходя из дома.

На сегодняшний день электронная регистрация прав, ограничений (обременений) на недвижимое имущество является одним из наиболее прогрессивных направлений деятельности Росреестра. Государственные услуги в сфере кадастрового учета и регистрации прав, получаемые гражданами и юридическими лицами на сайте Росреестра (rosreestr.ru), максимально упрощают процесс подачи пакета документов, позволяя заявителям не выходя из дома или офиса воспользоваться услугами ведомства.

Еще одним из главных плюсов получения услуг Росреестра в электронном виде являются и без того короткие сроки, которые по инициативе Управления Росреестра по Белгородской области были дополнительно сокращены. Теперь некоторые из них исчисляются не днями, а минутами.

При этом стоит отметить, что государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав будут осуществлены в сокращенные сроки в случае отсутствия оснований для приостановления. Чтобы избежать этого, Управление рекомендует перед непосредственной подачей документов обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области для получения консультационных услуг по составу пакета документов. Подробную информацию по консультационным услугам можно получить по телефону (4722) 73-25-50 или на официальном сайте (www.kadastr.ru) в разделе «Деятельность». Кроме того, проконсультироваться можно также в любом Многофункциональном центре региона.

Подчеркнем, что отныне государственная регистрация прав на недвижимое имущество физических лиц, в том числе на основании гражданско-правовых сделок, заключенных между физическими лицами, при наличии у всех обратившихся усиленной квалифицированной электронной подписи (изготовление которой также можно заказать в Филиале) будет осуществлена государственным регистратором прав Управления не позднее 60 минут с момента поступления документов в электронном виде в ведомство.

Кроме того, государственная регистрация прав на недвижимое имущество по заявлениям от органов государственной власти, органов власти субъекта и органов местного самоуправления на социально-значимые объекты и объекты культурного назначения (сады, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, школы, объекты недвижимого имущества жилого назначения, приобретаемые для малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей, музеи, дворцы культуры, физкультурно-оздоровительный комплексы и другие), поданным в электронном виде, будет осуществлена в срок, не превышающий 90 минут с момента поступления документов в Управление.

ИСТОЧНИК KP.RU