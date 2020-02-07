2020-02-07T13:35:07+03:00
Происшествия

В Строителе полицейские и местные жители задержали выпрыгнувшего из окна вора

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Вчера вечером, 6 февраля, жительница города Строитель, вернувшись домой с работы, заподозрила неладное. Окно ее дома было разбито, а в комнате светился фонарик. Женщина сразу смекнула, что в жилище кто-то посторонний. Она не стала рисковать и отправилась за помощью к соседям. На всякий случай позвонила сыну, убедилась, что его дома тоже нет. Молодой человек сразу вызвал полицию.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыл ближайший наряд ДПС. Автоинспекторы и бдительные соседи окружили дом. Вор заметил их и попытался скрыться через окно, однако далеко убежать ему не удалось. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Полицейские обнаружили у подозреваемого похищенные деньги, два флакона духов и шкатулку с ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба ставила больше 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в отношении мужчины, который ранее уже был судим, возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Руководство яковлевского отдела полиции выражает благодарность местным жителям за помощь в задержании злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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