В Белгороде стартовал 31-й региональный конкурс «Учитель года-2020»

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:15:13+03:00

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В концертном зале НИУ «БелГУ» 5 февраля состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2020». В этом году в соревнованиях по профмастерству в двух номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический дебют» приняли участие 42 преподавателя из Белгорода и области.

К участникам церемонии с приветственным словом обратился первый заместитель начальника департамента - начальник управления образовательной политики департамента образования Белгородской области Николай Рухленко, который подчеркнул, что конкурс учитель года – это огромной событие для региона. Он открывает новые имена, идеи, технологии и профессиональные техники.

Фото: архив БелИРО.

Церемония завершилась выступлениями творческих коллективов Белгорода, а также членов клуба «Учитель года» Белгородской области. А затем конкурсанты приступили к своему первому испытанию очного тура – «Эссе». Цель этого этапа раскрыть мотив выбора учительской профессии, собственных педагогических принципов и подходов к образованию, а также смысла педагогической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU