2020-01-31T12:36:24+03:00
Общество

В Белгородской области сотрудница телекоммуникационной компании приторговывала личной информацией абонентов

За разглашение тайны переговоров экс-оператору связи назначен штраф
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области сотрудница телекоммуникационной компании приторговывала личной информацией абонентов.В Белгородской области сотрудница телекоммуникационной компании приторговывала личной информацией абонентов.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Губкине Белгородской области, теперь уже бывшая сотрудница одной из телекоммуникационных компаний, используя свое служебное положение, скопировала информацию о соединениях одного из абонентов и через мессенджер со своего телефона передала полученные сведения заинтересованному лицу. Тем самым оператор нарушила тайну телефонных переговоров и попала в поле зрения регионального Следственного комитета. Обвиняемая по ч.2 ст.138 УК РФ отделалась судебным штрафом в размере 30 тысяч.

В ходе разбирательства было установлено, что обвиняемая за передачу сведений вечером того же дня получила денежное вознаграждение.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Постановлением суда уголовное дело в отношении экс-сотрудницы телекоммуникационной компании прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы вернуть дорогостоящий смартфон, жителя Белгорода обязали погасить все штрафы ГИБДД
В Белгородской области сотрудница телекоммуникационной компании приторговывала личной информацией абонентов
В Белгородской области энергетики завершают восстановление электроснабжения потребителей
В Белгороде пройдет бал Победителей
Подозрительная гибель жителя Шебекино на пожаре заинтересовала следователей
Продолжается эстафета памяти на Старооскольской земле Белгородчины
Белгородчина вошла в пилотный проект по сельской ипотеке
Стартовала регистрация на полипредметную олимпиаду НИУ «БелГУ»
Жительница Белгородской области « снимала порчу» через соцсети
Tele2 подводит итоги технического развития сети в Белгородской области в 2019 году
Жительница Белгородской области установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике