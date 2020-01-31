В Белгородской области сотрудница телекоммуникационной компании приторговывала личной информацией абонентов

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:36:24+03:00

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В Губкине Белгородской области, теперь уже бывшая сотрудница одной из телекоммуникационных компаний, используя свое служебное положение, скопировала информацию о соединениях одного из абонентов и через мессенджер со своего телефона передала полученные сведения заинтересованному лицу. Тем самым оператор нарушила тайну телефонных переговоров и попала в поле зрения регионального Следственного комитета. Обвиняемая по ч.2 ст.138 УК РФ отделалась судебным штрафом в размере 30 тысяч.

В ходе разбирательства было установлено, что обвиняемая за передачу сведений вечером того же дня получила денежное вознаграждение.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Постановлением суда уголовное дело в отношении экс-сотрудницы телекоммуникационной компании прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU