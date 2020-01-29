29 Янв. 2020 2020-01-29T21:14:14+03:00

Больше пяти тысяч бутылок немаркированного алкоголя изъято в Старом Осколе. Фото пресс-службы Управления МВД России по Белгородской области

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В Старом Осколе сотрудниками ОЭБиПК УМВД России и УЭБиПК УМВД региона выявлено две подпольные торговые точки, нелегально реализовывавшие алкогольную продукцию. Незаконный бизнес в городском округе организовали две семейные пары. Всего правоохранителями изъято больше пяти тысяч бутылок немаркированного алкоголя стоимостью больше двух миллионов рублей. Уже установлено, что состав алкогольной продукции не соответствует ГОСТу. Санкции соответствующей статьи УК предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По данным оперативников, реализация осуществлялась как в розницу, так и мелкооптовыми партиями. Подозреваемые закупали спиртное за пределами региона для последующей продажи. Бутылки они хранили по местам жительства, а также приспособили под склады гаражи. Покупателей находили через так называемое «сарафанное радио».

Следственным управлением УМВД России по Старому Осколу и отделом дознания по данному делу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 и ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные хранение и сбыт продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

ИСТОЧНИК KP.RU