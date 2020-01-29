29 Янв. 2020 2020-01-29T16:07:37+03:00

В Старом Осколе горело здание строящейся школы. Скриншот с видео. Фото: Скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

В Старом Осколе вечером 28 января произошел пожар в строящейся школе, которая расположена в микрорайоне «Степной». Густой столб черного дыма могли наблюдать многие проезжающие мимо старооскольцы. Видео сразу же попало в соцсети.

Звонок о пожаре на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступил в 17:48. Уже через 12 минут пожар был ликвидирован.

Происшествие прокомментировал глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко. Он подчеркнул, что возгорания не было, а утеплитель задымился из-за проводки, которая не выдержала нагрузки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, предварительная причина пожара в недостроенной школе в Старом Осколе – неосторожное обращение с огнем. В ведомстве сообщают, что на первом этаже 3-этажного здания вспыхнул строительный мусор. Точную причину происшествия установят в течение 10 дней в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, что школу в микрорайоне «Степной» планируют открыть 1 сентября 2020 года. Она рассчитана на 1100 учеников при наполняемости классов не более 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU