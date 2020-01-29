В Белгородской области огнеборцы помогли снять котенка с дерева

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:02:16+03:00

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Вчера утром, 28 января, с просьбой о помощи к спасателям города Алексеевка Белгородской области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее котенок залез на высокое дерево и уже вторые сутки не может спуститься.

Обеспокоенная хозяйка пыталась приманить четвероногого едой, разговаривала с ним, чтобы успокоить, но испуганный малыш только забирался все выше, запутываясь в ветвях дерева. За двое суток котенок вскорабкался на высоту около десяти метров. Поняв, что сама помочь питомцу не сможет, женщина решила обратиться к сотрудникам МЧС. Спасатели откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. Прибыв на место вызова, они при помощи трехколенной лестницы поднялись к котенку и вернули его в руки хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU