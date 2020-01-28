Неосторожность при курении привела к смерти белгородца

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:49:34+03:00

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В Белгородском регионе только за минувшие сутки зарегистрировано 5 пожаров. Четыре пожара произошло в жилых домах. К сожалению, в селе Голубино Новооскольского городского округа погиб мужчина 1960 года рождения.

Сообщение о пожаре в Голубино поступило 27 января в 7 часов 20 минут. Произошел пожар в жилом кирпичном доме по улице Набережная. В результате пожара в одной из комнат огонь повредил матрас, постельные принадлежности, потолочное перекрытие на площади 10 квадратных метров. Хозяина дома обнаружили 7 часов 42 минуты. К сожалению, он был мертв. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 28 и добровольная пожарная команда села Оскольское.

ИСТОЧНИК KP.RU