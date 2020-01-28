2020-01-28T11:50:17+03:00
Происшествия

В Белгородской области изъяли крупную партию контрафакта

Правоохранители перекрыли канал поступления поддельной алкогольной и табачной продукции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: скриншот.фото: скриншот.
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В Белгородской области сотрудники полиции и регионального УФСБ России пресекли крупный канал поставки контрафактной алкогольной и табачной продукции. Правоохранители установили, что подпольными складами владели жители Алексеевского городского округа. Всю продукцию они хранили у себя по местам проживания, а также на дачном участке, принадлежавшем одному из подозреваемых.

Оперативники изъяли из незаконного оборота больше 40 тысяч бутылок крепкого алкоголя известных брендов. Большая часть спиртного была маркирована поддельными акцизными марками. Также на складах обнаружили свыше 1100 литров спиртосодержащей жидкости и около 15 тысяч пачек табачных изделий.

По предварительным данным, весь контрафакт подельники собирались продать мелким оптом и в розницу. Но, как выяснилось, документов, разрешающих хранение и реализацию алкоголя и табачных изделий, у злоумышленников не было. Ущерб, причиненный правообладателю одного из брендов, превысил 12 миллионов рублей.

В отношении алексеевцев возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 180 УК РФ.

Сорок тысяч бутылок и 15 тысяч пачек сигарет.Правоохранители Белгородской области пресекли канал поставки в регион крупной партии контрафактной алкогольной и табачной продукции

ИСТОЧНИК KP.RU

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