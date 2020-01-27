Жительница Старого Оскола украла женскую сумочку, но выдала себя через соцсеть

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:01:03+03:00

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В Старом Осколе у 32-летней местной жительница во время ее отдыха в одном из развлекательных заведений украли сумочку. О краже она сообщила в местную дежурную часть УМВД 20 января. В сумке лежали 3000 рублей, паспорт потерпевшей и мобильный телефон. Полицейским удалось оперативно установить вора. В этом помогли соцсети, где подозреваемая оставила объявление о том, что она, якобы, нашла паспорт и хочет его вернуть.

На встречу с 34-летней ранее судимой за аналогичное преступление женщиной вместо потерпевшей пришли сотрудники полиции. Выяснилось, что оставленную без присмотра сумку подозреваемая прихватила, воспользовавшись ситуацией. Оперативники изъяли похищенную сумку, а также мобильный телефон потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Оскольчанка, укравшая сумку, деньги, документы и мобильник, может получить до 2-х лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе регионального УМВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU