В Белгороде в «Новую жизнь» пустят дополнительный утренний автобус

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:05:01+03:00

Пассажиров с улицы Каштановой будут забирать еще и в 7.25

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В Белгороде в микрорайон «Новая жизнь» пустят дополнительный утренний автобус. Транспорт будет забирать пассажиров с улицы Каштановой в 7.25. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

В ведомстве пояснили, что из-за многочисленных обращений местных жителей перевозчик решил не менять существующий подвижной состав на маршруте № 30 «Железнодорожный вокзал - ул.Каштановая», а добавить дополнительный рейс.

Таким образом, в утренний час пик с Каштановой автобусы будут отправляться в 06.10, 07.00, 07.20, 7.25 и далее по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU