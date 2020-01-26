Новый клуб начал работу в Валуйском городском округе Белгородчины

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:36:08+03:00

В день рождения клуба для его участников дан большой концерт

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В городе Валуйки начал работу клуб разносторонних интересов и времяпрепровождения для всех возрастов, созданный членами Совета территории Ватутина. Идея создания клуба принадлежит члену Совета территории, председателю ТОС «Добро» Наталье Соколовой. В день рождения клуба для его участников дан большой концерт с участием известных валуйских музыкантов Константина Гетельмана и Виктора Михайленко. В мероприятии приняли участие представители Валуйского казачества.

По задумке организаторов, клуб должен стать местом единения для всех желающих. Здесь планируется проведение различных тематических мероприятий с чаепитиями и концертами, организация по мере необходимости встреч с представителями полиции, медицины, управления социальной защиты населения и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU