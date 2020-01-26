Школьники Прохоровки Белгородской области присоединились к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:56:30+03:00

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В Год памяти и славы сотрудники библиотеки Рыжкова Прохоровки Белгородской области запустили проект «Высшее звание: Город-герой». И первый город, о котором они рассказали, был Ленинград. Каждый из юных участников Всероссийской акции «Блокадный хлеб» получил небольшую открытку с логотипом и написал жителям блокадного Ленинграда слова поддержки и ободрения из будущего, в котором есть Победа.

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в 1944 году советские войска окончательно отбросили немецкие войска от Ленинграда. Ведущие акции ушли от общих слов и показали подвиг Ленинграда на примере конкретных людей: рабочих Кировского завода, сотрудников Ленинградского зоопарка, ученых из Института растениеводства. Юные участники встречи вслух читали отрывки из «Блокадной книги», что произвело больший эффект, чем любой видеоролик.

Обычай поминать погибших хлебом давний. Но для Ленинграда хлеб больше чем обрядовый продукт. Это символ мужества ленинградцев. В завершение встречи каждый желающий мог взять в память об умерших от голода ленинградцах те самые 125 г черного хлеба.

ИСТОЧНИК KP.RU