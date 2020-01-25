2020-01-25T08:59:44+03:00
Общество

Жители Борисовки Белгородской области очистили территорию вокруг озера Баланда

Работу организовал глава городского поселения
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Борисовки Белгородской области очистили территорию вокруг озера БаландаЖители Борисовки Белгородской области очистили территорию вокруг озера Баланда
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Работники организаций и учреждений отозвались на призыв администрации поселка и помогли убрать прибрежную зону. Уборка территории вокруг озера Баланда началась с утра. Работа организована по инициативе главы администрации городского поселения Алексея Хуторного.

Глава сельского поселения отмечает, что объем работ довольно значительный. Он принял решение вырезать древесную поросль вокруг озера, в которой и скапливался мусор. Активисты села спилили старые и больные деревья, разровняли бульдозером площадку. В планах сделать ограждение для зоны отдыха. Субботник пройдет в несколько этапов. Принять в нем участие смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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