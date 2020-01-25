Жители Борисовки Белгородской области очистили территорию вокруг озера Баланда
Работники организаций и учреждений отозвались на призыв администрации поселка и помогли убрать прибрежную зону. Уборка территории вокруг озера Баланда началась с утра. Работа организована по инициативе главы администрации городского поселения Алексея Хуторного.
Глава сельского поселения отмечает, что объем работ довольно значительный. Он принял решение вырезать древесную поросль вокруг озера, в которой и скапливался мусор. Активисты села спилили старые и больные деревья, разровняли бульдозером площадку. В планах сделать ограждение для зоны отдыха. Субботник пройдет в несколько этапов. Принять в нем участие смогут все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU