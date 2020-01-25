2020-01-25T12:51:47+03:00
Общество

Немецкая овчарка-cпасатель по кличке «Герцог» подружилась с белгородскими детьми

Учащиеся лицея №10 побывали в гостях у сотрудников МЧС
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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В год 30-летия МЧС России в городах и районах Белгородского региона открыты двери пожарно-спасательных частей, куда могут прийти все желающие и познакомиться с настоящей героической профессией. На днях в гостях у сотрудников поисково-спасательной службы региона побывали учащиеся белгородского лицея №10. Ребята познакомились с работой кинологов и подружились c немецкой овчаркой по кличке «Герцог».

А началась встреча с беседы о правилах поведения у водоемов в зимний период. Начальник поисково-спасательной службы Валерий Тисленко предупредил ребят, что в этом году из-за перепадов температуры на водоемах нет прочного льда, а значит выход на лед – очень опасен.

Учащиеся также познакомились с учебными классами и отделениями, которые входят в состав службы. С большим интересом мальчишки и девчонки рассматривали оборудование и снаряжение спасателей. В отделении взрывотехнических работ им даже разрешили подержать в руках автоматы времен Великой Отечественной войны, найденные на Белгородчине.

Побывали учащиеся лицея и в музейной комнате, где узнали много нового об истории создания и развитии противопожарной службы в Белгородской области, пожарного добровольчества, увидели экспозиции, посвященные гражданской защите, пожарно-прикладному спорту, а также деятельности других подразделений. В экспозиции музея мальчишки и девчонки смогли познакомиться с подлинными документами, приказами прошлых лет, увидеть уникальные фотографии и даже образец ручного пожарного насоса начала XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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