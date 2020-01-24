В Валуйском городском округе отремонтировали Симоновский мост

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:21:24+03:00

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Программа «Инцидент менеджмент», где в соцсетях созданы официальные группы и аккаунты администрации Валуйского городского округа, позволяет специалистам администрации округа в течение суток отвечать на вопросы, просьбы и жалобы валуйчан. Их мониторинг проводится этой программой. Так, объявленные специалистами в ответ на обращение валуйчанина сроки по ремонту Симоновского моста выдержаны. К концу декабря 2019 года в селе Новая Симоновка движение автотранспорта через реку Оскол было восстановлено. Мост приобрел новый дубовый настил и арку для ограничения проезда грузового транспорта.

После публикации в программе «Инцидент менеджмент» решается и просьба жителя Валуек о пуске по расписанию автобусов общественного пользования. Подрядной организацией ООО «Рост», осуществляющей регулярную перевозку пассажиров общественным транспортом, уже прорабатывает вопрос о приобретении новых автобусов.

Как оказалось, жителей округа больше всего интересуют вопросы по благоустройству территорий, ЖКХ, транспорту и ремонту дорог. Благодаря «Инцидент менеджмент» решаются многие из них.

ИСТОЧНИК KP.RU