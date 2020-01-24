Белгородские ученые разработали новый препарат для лечения болезни Паркинсона

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:08:59+03:00

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Ученые Белгородского государственного университета провели успешные исследования препарата Рапиталам. Разработанная ими субстанция способна замедлить процесс нейродегенерации на ранних стадиях болезни Паркинсона Это подтвердили исследования, проведенные доцентом кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ «БелГУ», кандидатом медицинских наук Натальей Авдеевой.

Отметим, что болезнь Паркинсона (или дрожательный паралич) считается вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием в мире. Наталья Авдеева подчеркивает:

- Во многих клинических случаях важным симптомом Паркинсона является тремор или непроизвольные ритмические мышечные сокращения, дрожание конечностей. До настоящего времени не разработано «идеального» лекарственного средства, которое могло бы полностью избавить пациента от опасного недуга и обладало бы минимальными побочными эффектами. Мы, как и многие ученые, ведем поиск более действенных терапевтических препаратов, одним из которых является предложенный нами Рапиталам.

Испытание фармакологической субстанции проведено на беспородных крысах линии Спрег-Доули в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите позвоночных животных. В результате эксперимента фармакологи НИУ «БелГУ» выявили, что Рапиталам показывает высокий результат при лечении дрожательной формы болезни Паркинсона и не имеет нежелательных эффектов. А это принципиально важно, когда есть высокая вероятность развития привыкания к препаратам и требуется обязательное увеличение их дозировки. Конкурентное преимущество разработки ученых НИУ «БелГУ» также в том, что побочные эффекты сведены к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU