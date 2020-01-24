В Старом Осколе лучшие социальные проекты получат по 300 тысяч на воплощение мечты

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:00:27+03:00

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1 февраля в Старом Осколе стартует прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево». В рамках программы 2020 года гранты в размере 300 тысяч рублей получат проекты, которые пройдут конкурсный отбор. Направления проектов: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие. Программа реализуется в партнерстве с одним из российских благотворительных фондов. После сбора заявок конкурсная комиссия выберет авторов лучших социально значимых инициатив, которые получат целевые гранты для воплощения идей.

Отметим, что в 2019 году в Старом Осколе уже реализовали 12 проектов в рамках программы «Стальное дерево». На эти цели благотворительный фонд направил 3,6 миллионов рублей. Среди них – сеть пунктов обмена книгами, образовательные программы для детей и молодежи, детские площадки для занятий спортом и тренажеры для людей с ограниченными возможностями, проекты развития водного и велотуризма, создание арт-площадки и арт-объектов, обустройство этнических зон.

ИСТОЧНИК KP.RU