В Белгороде горел мусор в подвальном помещении многоэтажного жилого дома

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:51:12+03:00

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23 января в 16 часов 38 минут в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Белгороде по улице Конева. Как выяснилось, в многоквартирном жилом доме в подвальном помещении загорелся мусор. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось оперативно ликвидировать буквально в считанные минуты. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 2 и дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части.

Также 23 января в 19 часов 18 минут поступило сообщение о пожаре в селе Черниково Старооскольского городского округа в районе улицы Ивановская. Огонь повредил кровлю пилорамы на площади 50 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Пожар ликвидирован в 20 часов 18 минут. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6, № 48 и № 10.

Также в этот день горел деревянный сарай в селе Заломное Губкинского городского округа по улице Зеленая. В результате сгорело около 1,5 тонны сена. Мусор горел в Белгороде на открытых площадках по улице Железнякова и по улице Конева.

ИСТОЧНИК KP.RU