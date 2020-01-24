2020-01-24T11:31:17+03:00
Наука

Пятеро белгородцев вышли в финал V конкурса молодежных проектов «Технократ»

Ежегодно в конкурсе участвуют молодые ученые, аспиранты и студенты со всех регионов России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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Финал юбилейного конкурса молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ» состоялся в Москве. Он был организован в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям и при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО и АНО «еНано». Ежегодно в конкурсе участвуют молодые ученые, аспиранты и студенты из всех регионов России. Пятеро белгородцев вышли в финал V конкурса молодежных проектов «Технократ»: студенты НАУ «БелГУ» Анастасия Воронова, Елена Кузубова, Марина Самохвалова и два аспиранта Сергей Костин и Ольга Худасова.

В заключительный этап конкурса прошел 61 участник из более чем ста человек, подавших заявки. Результаты конкурса будут опубликованы в марте на официальном сайте программы «УМНИК», а также на сайте конкурса «Технократ». Лучшие проекты получат крупную грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей на выполнение научно-исследовательской работы в рамках реализации инновационного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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