Белгородский предприниматель лишился земли из-за долгов

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:04:11+03:00

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Белгородский предприниматель накопил долгов по налогам и кредитам на общую сумму 15,9 миллионов рублей. Он также задолжал немалые денежные средства физическим лицам. После того, как белгородские судебные приставы наложили арест на его право аренды земельного участка и принудительно реализовали землю, удалось снизить сумму долга на 5 миллионов рублей.

Всего в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области на исполнении находятся 41 исполнительное производство о взыскании задолженности с индивидуального предпринимателя из Прохоровки. В целях исполнения требований исполнительных документов, должника ограничили в выезде за пределы страны, на его банковские счета обращено взыскание, а в отношении транспортных средств вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

Полученные в результате торгов денежные средства распределены между взыскателями пропорционально сумме долга.

ИСТОЧНИК KP.RU